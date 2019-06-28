https://static.news.ru/photo/14369e76-9a5c-11e9-b632-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Власти Иркутской области назвали недопустимым повышение цен на питьевую воду и продукты питания на территориях, пострадавших от наводнения.

Есть факты увеличения стоимости продуктов питания и питьевой воды на территориях пострадавших от наводнения муниципалитетов. Это недопустимо, — цитирует пресс-служба региона председателя правительства Иркутской области Руслана Болотова.

Болотов призвал правоохранительные органы разобраться с этими случаями и оперативно принять меры. Кроме того, он поручил уточнить запас оставшихся продуктов питания и определить дополнительную потребность в них.

Как писал News.ru, сотрудники Росгвардии и МЧС эвакуировали около 500 человек из зоны подтопления в Тулуне Иркутской области. На территории региона из-за паводка введён режим ЧС. Почти две тысячи человек оказались в зоне подтопления, где из берегов вышла река Ия. Она делит город Тулун с населением в 42 тысячи человек на две части.