Власти Иркутской области назвали недопустимым повышение цен на питьевую воду и продукты питания на территориях, пострадавших от наводнения.
Есть факты увеличения стоимости продуктов питания и питьевой воды на территориях пострадавших от наводнения муниципалитетов. Это недопустимо, — цитирует пресс-служба региона председателя правительства Иркутской области Руслана Болотова.
Болотов призвал правоохранительные органы разобраться с этими случаями и оперативно принять меры. Кроме того, он поручил уточнить запас оставшихся продуктов питания и определить дополнительную потребность в них.
Как писал News.ru, сотрудники Росгвардии и МЧС эвакуировали около 500 человек из зоны подтопления в Тулуне Иркутской области. На территории региона из-за паводка введён режим ЧС. Почти две тысячи человек оказались в зоне подтопления, где из берегов вышла река Ия. Она делит город Тулун с населением в 42 тысячи человек на две части.