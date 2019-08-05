https://static.news.ru/photo/da222ac2-b813-11e9-8086-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ольга Халманова/РИА Новости

Ачинский район после серии взрывов и пожара на складе боеприпасов покинули более 16 тысяч жителей. Об этом сообщили в экстренных службах Красноярского края.

Сообщается, что из десяти населённых пунктов района автобусами были эвакуированы более 9,5 тысяч человек. Ещё порядка 7 тысяч человек покинули территорию самостоятельно. В пунктах временного размещения находятся около 3,8 тысяч человек.

По данным ТАСС , администрация Красноярска подготовила до 10 тысяч мест для размещения жителей Ачинска.

Как ранее News.ru, после ЧП один человек считается пропавшим без вести. Как сообщил губернатор Красноярского края Александр Усс, 12 человек обратились за помощью к медикам. Угрозы для их жизни и здоровья нет, добавил он.