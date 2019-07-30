https://static.news.ru/photo/13f0db6e-b354-11e9-8d48-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Шипицин/ТАСС

Специалистам удалось локализовать шесть очагов возгорания в Иркутской области, при этом в общей сложности зафиксировано 140 пожаров.

По данным пресс-службы правительства региона, в настоящее время на землях местного лесного фонда действует 52 возгорания на общей площади 63 371 гектар.

Кроме того, на землях ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» действует пять возгораний. Их площадь составляет 1711 гектаров. В зоне контроля закрыты 77 очагов на площади 600 286 гектаров, — говорится в сообщении .

В ликвидации пожаров задействовали примерно 800 человек и 173 единицы техники.

Ранее News.ru писал, что Гидрометцентр сообщил, что смог от лесных пожаров может накрыть столицу, если в Сибирь придёт антициклон.