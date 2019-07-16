https://static.news.ru/photo/692679c8-a7e6-11e9-bb0b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: instagram.com/bahmetev_blog

Прокуратура потребовала демонтировать установленные в архангельских посёлках Плесецк, Савинский и Североонежск билборды «Стоп Шиес! Требуем отмены проекта и свободу активистам». Об этом сообщил заказавший баннеры активист Александр Миронов.

Прокуратура в словах «свободу активистам» усмотрела признаки экстремизма. Меня попросили либо снять баннеры, либо убрать или каким-то образом изменить эту фразу. Я озвучил эту информацию юристам. Сейчас жду, что они скажут по этому поводу, — цитирует Миронова « Медиазона ».

По словам активиста, 15 июля хозяйку рекламных конструкций по телефону пригласили в прокуратуру. Женщина потребовала прислать ей официальную повестку.

Билборды «Стоп Шиес» начали появляться в Архангельской области в начале июля. С этого времени неизвестные успели залить часть из них краской.

Прокуратура попросила рекламную компанию убрать баннеры в посёлках Плесецк, Савинский и Североонежск. В случае отказа будет инициировано возбуждение проверки.



Требование «свободу активистам» рассматривается властями как призывы к осуществлению экстремистской деятельности. pic.twitter.com/o9RbbYkhia — #Шиес Новости (@pnparh) 16 июля 2019 г.

Как писал News.ru, 4 июля баннер в Архангельске с надписью «Шиес наш. Русский Север — не помойка для Москвы», который заказал экологический активист Дмитрий Секушин, был демонтирован через день после того, как его вывесили.