https://static.news.ru/photo/8b848972-9271-11e9-93db-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Tim Brakemeier/Global Look Press

Белая медведица замечена на окраинах Норильска. Она в течение нескольких дней бродит по окрестностям и стала звездой социальных сетей.

Фотографии и видеоролики с медведицей регулярно публикуют местные жители.

В главке МВД по Красноярскому краю между тем заверили, что медведица не агрессивна.

Животное краснокнижное, оно находится под охраной. За ней постоянно наблюдают специалисты, — цитирует сообщение ведомства РИА Новости .

В краевом Министерстве экологии и рационального природопользования уточнили, что все передвижения хищника полностью контролируются: никто не может подойти к месту, где находится медведица, ближе чем на 30 метров.

В Норильск уже прибыли специалисты, которые должны подтвердить пол животного, установить возраст и проверить состояние здоровья. После этого будет принято решение, что делать дальше — увезти медведицу на место естественного обитания в Арктику либо в красноярский зоопарк.

Ранее News.ru писал, что в Московском зоопарке из-за жаркой погоды было решено давать белым медведям специальное «мороженое». Это корм, помещённый внутрь куска льда.