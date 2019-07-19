https://static.news.ru/photo/0a29e09a-aa20-11e9-8e5d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Крыши домов Петербурга закроют для посещения с помощью врезных замков и охранных систем видеонаблюдения. Об этом заявил врио губернатора города Александр Беглов.

Сколько замков не навешивай — спиливают болгаркой, всё равно ходят <...> Вводим в парадных сейчас системы видеонаблюдения, ставим чердачные перекрытия под охрану. Взломать будет сложно: врезные замки, системы видеонаблюдения, — цитирует Беглова « Интерфакс ».

Чиновник считает большой проблемой для Петербурга то, что частные организации и физические лица собирают группы туристов и водят их по крышам.

По мнению Беглова, доступ на крыши и к инженерным коммуникациям является опасным как для туристов, так и для жильцов, поскольку из-за этого металлические кровли якобы начинают протекать.

Как писал News.ru, ранее Беглов поручил ускорить ликвидацию несанкционированных свалок в городе.