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Баннер в Архангельске с надписью «Шиес наш. Русский Север — не помойка для Москвы», который заказал экологический активист Дмитрий Секушин, демонтирован через день после того, как его вывесили. Это сделала компания «Северная медиагруппа», владеющая рекламным местом.

Билборд был размещён вечером 3 июля рядом со зданием Федерации профсоюзов, которая высказывалась против строительства мусорного хранилища на железнодорожной станции Шиес, а также напротив регионального УФСБ, передаёт издание « Северные новости ».

Как заявил Дмитрий Секушин, демонтировал баннер оператор наружной рекламы, с которым у него был заключён договор о размещении.

У меня к ним никаких нет претензий, потому что на них было оказано давление со стороны власти. Кем именно, не могу сказать. Но я знаю, что им звонили и фактически угрожали. Они молодцы, они пошли на смелый шаг, разместив этот баннер, — заявил Секушин в интервью изданию «7×7».

Изначально баннер хотели снять ещё днём, тогда к нему прибыла машина с подъёмной вышкой. Однако, когда на место прибыли эко-активисты и журналисты, техника уехала.

Как писал News.ru, ранее в Москве состоялся митинг против строительства мусорных полигонов в регионах России. Главная тема — предполагающийся вывоз отходов на станцию Шиес в Архангельской области.

До этого полиция в городе Котлас Архангельской области составила второй по счёту административный протокол о якобы «неуважении к власти» на местную продавщицу Светлану Бакшееву. Поводом послужили высказывания в соцсети «ВКонтакте» про губернатора Архангельской области Игоря Орлова, который назвал противников мусорного полигона на станции Шиес «шелупонью».