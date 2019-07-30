https://static.news.ru/photo/9a711df6-b35f-11e9-be6f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Анна Огородник/РИА Новости

МЧС России задействовало свою авиацию в борьбе с лесными пожарами на севере Красноярского края.

Самолёт Бе-200 совершил первый вылет в Богучанский район и произвёл три слива воды на кромку сложного лесного пожара. В настоящее время локализацией очага занимаются наземные группы пожарных, сообщает « Интерфакс-Сибирь » со ссылкой на Минсельхоз региона.

Всего в район направлены два самолёта Бе-200 и один вертолёт Ми-8.

Решение о привлечении авиации к тушению горящих лесов было принято в ходе совещания главы края Александра Усса с руководством МЧС, Рослесхоза и «Авиалесоохраны».

На территории региона бушуют более ста лесных пожаров, общая площадь которых превышает 1 га. В борьбе с огнём задействованы 771 человек и 381 единица техники.

Ранее News.ru писал, что в связи с пожарами в пяти сибирских регионах введён режим ЧС. Наиболее сложная обстановка, помимо Красноярского края, наблюдается в Бурятии, Якутии и Иркутской области.