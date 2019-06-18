https://static.news.ru/photo/12a20cc0-91f7-11e9-997f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Одна из трёх работ выпускников из Астраханской области, получивших ноль баллов на едином госэкзамене (ЕГЭ) по математике, не потребовала проверки вручную. Результаты по ним объявят 19 июня, сообщила глава пресс-службы регионального Минобразования Виктория Мысова.

Одна ученица писала ЕГЭ по базовой математике, а двое других выпускников — по профильной математике. И у работы по базовой математике бледно отсканировался только титульный лист, а сама работа отсканировалась нормально, — цитирует Мысову ТАСС .

Собеседница агентства отметила, что к результатам экзамена прикладывается только титульный лист. Поэтому выпускница посчитала, что плохо отсканирована вся работа и подала апелляцию.

Это оказалось не так, поэтому проверки вручную не потребовалось, — добавила представитель министерства.

По двум другим случаям работы вручную уже проверены в региональном центре мониторинга в образовании. Кроме этого, изучены видеозаписи сдачи ЕГЭ. Комиссия огласит результаты по всем трём работам 19 июня.

Как писал News.ru, ранее в Министерстве образования Астраханской области заявили, что по меньшей мере один из троих одиннадцатиклассников, чьи экзаменационные листы получили ноль баллов, приобретал ручку в магазине специализированных товаров для ЕГЭ.

Изначально сообщалось, что выпускник гимназии № 3 Астрахани Артём Яровой оказался в центре скандала после ЕГЭ по математике. Школьник получил ноль баллов из-за того, что компьютер не смог отсканировать и проверить его работу. Позже выяснилось, что с подобной проблемой столкнулись три выпускника.

Власти региона заявили, что школьники использовали не те чернила, которые требовались. По правилам бланки необходимо заполнять только чёрной гелевой или капиллярной ручкой. При использовании иных чернил работы могут быть считаны некорректно.