https://static.news.ru/photo/386cf666-aa18-11e9-9505-fa163e074e61_1024.jpg Валентина Матвиенко Фото: Сергей Булкин/News.ru

Астраханской области, где после проверки строительной отрасли были возбуждены десятки уголовных дел в отношении чиновников и бизнесменов, необходима «полная перезагрузка» управляющей команды. Такое мнение высказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время рабочей поездки в регион.

Она отметила, кто количество проблем, которые достались «в наследство» врио губернатора Игорю Бабушкину, «впечатляет». Для качественных преобразований придётся заново формировать пул единомышленников, отметила спикер СФ.

Чтобы выполнить те задачи, которые поставлены президентом в майских указах и в национальных проектах, нужны прорывные решения по целому ряду направлений, — цитирует Матвиенко ТАСС .

По данным агентства, после визита в Астраханскую область заместителя генпрокурора Андрея Кикотя и тотальной инспекции строительной сферы региона было возбуждено 43 уголовных дела, а к следователям доставлены 22 фигуранта. Ранее в Следственном комитете заявляли о 17 делах, при этом точное количество фигурантов не раскрывалось. Из публичных сообщений было известно лишь о шести.

Ранее News.ru писал, что расследования касаются незаконного выделения из бюджета 47 млн рублей и нарушений при переселении людей из аварийного жилья. Дела возбуждены по статьям о мошенничестве и превышении должностных полномочий.