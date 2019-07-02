https://static.news.ru/photo/91ea5b5e-9ce7-11e9-b5f2-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН «Москва»

Полиция в городе Котлас Архангельской области составила второй по счёту административный протокол о якобы «неуважении к власти» на местную продавщицу Светлану Бакшееву. Об этом заявил руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Полиция направила материалы административного дела в суд ещё 27 июня. Поводом послужили высказывания Башкеевой во «ВКонтакте» про губернатора Архангельской области Игоря Орлова, который назвал противников мусорного полигона на станции Шиес «шелупонью», написал Чиков в своём Telegram-канале .

Правозащитник отметил, что это дело не будет считаться повторным «оскорблением госорганов», поскольку второе высказывание размещено до вступления в силу решения по первому делу.

Ранее котласский горсуд признал Бакшееву виновной в оскорблении власти из-за поста про Орлова и оштрафовал на 30 тысяч рублей. Протокол был рассмотрен в отсутствии женщины.

Кроме того, МВД завело на Башкееву административное дело о разглашении персональных данных.

Полиция Котласа завела административное дело на Бакшееву после доноса пенсионерки Ольги Ильиной, которая «ходит с заявлениями в полицию, как на работу». Она сидит во «ВКонтакте» под именем Алиса Василевская и мониторит комментарии. По её же доносу осудили Дмитрия Попперека, — написал Чиков.

Правозащитник полагает, что злоключения Бакшеевой приобретают «форму целенаправленной травли со стороны местных властей и полиции в ответ на её поддержку протеста на Шиесе».

Как писал News.ru, в июне Центр противодействия экстремизму (Центр «Э») инициировал пять административных дел о «неуважении к власти» в отношении противников строительства хранилища для мусора из Москвы на станции Шиес.

По словам Чикова, семь из девяти известных на данный момент дел об «оскорблении власти» возбуждены из-за текстов, которые были опубликованы во «ВКонтакте».