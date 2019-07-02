Полиция в городе Котлас Архангельской области составила второй по счёту административный протокол о якобы «неуважении к власти» на местную продавщицу Светлану Бакшееву. Об этом заявил руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.
Полиция направила материалы административного дела в суд ещё 27 июня. Поводом послужили высказывания Башкеевой во «ВКонтакте» про губернатора Архангельской области Игоря Орлова, который назвал противников мусорного полигона на станции Шиес «шелупонью», написал Чиков в своём
Правозащитник отметил, что это дело не будет считаться повторным «оскорблением госорганов», поскольку второе высказывание размещено до вступления в силу решения по первому делу.
Ранее котласский горсуд признал Бакшееву виновной в оскорблении власти из-за поста про Орлова и оштрафовал на 30 тысяч рублей. Протокол был рассмотрен в отсутствии женщины.
Кроме того, МВД завело на Башкееву административное дело о разглашении персональных данных.
Полиция Котласа завела административное дело на Бакшееву после доноса пенсионерки Ольги Ильиной, которая «ходит с заявлениями в полицию, как на работу». Она сидит во «ВКонтакте» под именем Алиса Василевская и мониторит комментарии. По её же доносу осудили Дмитрия Попперека, — написал Чиков.
Правозащитник полагает, что злоключения Бакшеевой приобретают «форму целенаправленной травли со стороны местных властей и полиции в ответ на её поддержку протеста на Шиесе».
Как писал News.ru, в июне Центр противодействия экстремизму (Центр «Э») инициировал пять административных дел о «неуважении к власти» в отношении противников строительства хранилища для мусора из Москвы на станции Шиес.
По словам Чикова, семь из девяти известных на данный момент дел об «оскорблении власти» возбуждены из-за текстов, которые были опубликованы во «ВКонтакте».