https://static.news.ru/photo/dfba340e-a0f6-11e9-99be-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Главный редактор телеканала «Дождь» Александра Перепелова сообщила, что была вызвана на допрос в СКР в качестве свидетеля.

Главред рассказала, что допрос касался трудовой деятельности телеканала во время освещения митингов. У ведомства нет претензий к «Дождю». Об этом она рассказала в эфире канала.

Ранее News.ru писал о том, что руководство телеканала решило открыть прямой эфир «Дождя» для бесплатного просмотра на неопределённое время. Архив программ будет доступен только по подписке. Открытый эфир доступен 26 июля на YouTube, в соцсетях Facebook, Twitter, «Одноклассники», Telegram, на платформе «Яндекс.ТВ», а также на самом сайте «Дождя».