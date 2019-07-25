https://static.news.ru/photo/2c517ee2-aeaa-11e9-8a4f-fa163e074e61_1024.jpg Игорь Кожевников Фото: ufssprossii/vk.com

Задержан руководитель УФССП России по Пермскому краю Игорь Кожевников. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

По данным ведомства, в отношении руководителя УФССП возбуждено уголовное дело.

Ему предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных пп. «а, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом группой лиц, по предварительному сговору, в крупном размере), — говорится в сообщении СК.

Сообщается, что фигурантом уголовного дела также стал экс-начальник одного из отделов УФССП по Пермскому краю. По данным следствия, обвиняемые в ноябре 2017 года и январе 2018 года получили взятки в сумме 550 тысяч рублей и 600 тысяч рублей.

Как писал News.ru, ранее был задержан замначальника Управления ФСИН России по Самарской области. Оперативники его поймали при получении 520 тысяч рублей.