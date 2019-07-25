Задержан руководитель УФССП России по Пермскому краю Игорь Кожевников. Об этом сообщается на
По данным ведомства, в отношении руководителя УФССП возбуждено уголовное дело.
Ему предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных пп. «а, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом группой лиц, по предварительному сговору, в крупном размере), — говорится в сообщении СК.
Сообщается, что фигурантом уголовного дела также стал экс-начальник одного из отделов УФССП по Пермскому краю. По данным следствия, обвиняемые в ноябре 2017 года и январе 2018 года получили взятки в сумме 550 тысяч рублей и 600 тысяч рублей.
Как писал News.ru, ранее был задержан замначальника Управления ФСИН России по Самарской области. Оперативники его поймали при получении 520 тысяч рублей.