https://static.news.ru/photo/7e4ad276-b507-11e9-acc9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Фигуранта уголовного дела о массовых беспорядках на несанкционированном митинге в центре Москвы Ивана Подкопаева задержали с портфелем, из которого полицейские во время обыска изъяли противогаз, молоток, нож и перцовый баллончик.

Мне необходимо это в хозяйственных целях, — цитирует ТАСС обвиняемого из зала Пресненского районного суда, где рассматривается ходатайство о его аресте.

Ранее News.ru писал, что 27 июля в центре столицы прошла несогласованная акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Большинству из них отказали в регистрации на предстоящие выборы. Официальная причина — большое количество недействительных подписей, собранных в поддержку кандидатов.

По данным МВД, в ходе протестов были задержаны 1074 человека. Часть из них были арестованы в рамках административных дел, однако возбуждено и несколько уголовных.

Генпрокурор России Юрий Чайка и его заместитель Александр Буксман заявили о необходимости жёстко пресекать дальнейшие попытки проведения подобных массовых мероприятий.