https://static.news.ru/photo/5fffd140-b44e-11e9-b827-fa163e074e61_660.jpg Елена Григорьева Фото: facebook.com/Global Look Press

Следственные органы задержали нового подозреваемого в жестоком убийстве в июле этого года в Санкт-Петербурге 41-летней активистки Елены Григорьевой, выступавшей за права и свободы, в том числе и для секс-меньшинств.

Арестованный ранее по подозрению в убийстве женщины Даврон Мухамедов рассказал следователям, что 21 июля выпивал с погибшей, после чего она продолжила делать это с другими мужчинами, говорится в сообщении пресс-службы СК России.

В нём уточняется, что одним из них является гражданин 1990 года рождения. Он, по версии следствия, во время ссоры избил Григорьеву и нанёс ей удары ножом в область спины и лица, от которых женщина скончалась. Злоумышленник сбежал с места преступления, а орудие убийства выкинул в кусты.

В городском управлении Следственного комитета « Интерфаксу » сказали, что новый подозреваемый задержан, в данное время в Октябрьском районном суде решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Как писал News.ru, 41-летнюю Елену Григорьеву убили возле её дома в Санкт-Петербурге. Тело с изуродованной спиной нашёл в кустах местный житель. Предположительно, убийца напал на неё в ночь на 21 июля. По подозрению в преступлении сыщики задержали 40-летнего мужчину, он родом из Республики Башкортостан. По предварительным данным, в последнее время Григорьевой часто поступали угрозы убийством, однако полиция не реагировала.