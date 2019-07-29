https://static.news.ru/photo/9ea6f1e6-b1c2-11e9-9cb0-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Следственное управление СКР по Приморскому краю возбудило уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) в отношении руководства центра реабилитационной помощи «Рассвет» во Владивостоке. Причиной стала смерть одного из клиентов организации.

По данным следствия, 31-летний местный житель обратился в центр с алкогольной зависимостью. В тот же день он был помещён в стационар, однако спустя несколько суток скончался. Инцидент произошёл в апреле 2019 года.

В ходе проверки силовики установили, что «Рассвет» не имел лицензии на осуществление медицинской деятельности. Расследование дела продолжается, передаёт Life .

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