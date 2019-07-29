Следственное управление СКР по Приморскому краю возбудило уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) в отношении руководства центра реабилитационной помощи «Рассвет» во Владивостоке. Причиной стала смерть одного из клиентов организации.
По данным следствия, 31-летний местный житель обратился в центр с алкогольной зависимостью. В тот же день он был помещён в стационар, однако спустя несколько суток скончался. Инцидент произошёл в апреле 2019 года.
В ходе проверки силовики установили, что «Рассвет» не имел лицензии на осуществление медицинской деятельности. Расследование дела продолжается, передаёт
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