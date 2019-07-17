https://static.news.ru/photo/6e0942fe-a890-11e9-8d2b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Следственные органы СКР по Севастополю завершили расследование уголовного дела в отношении 18-летнего местного жителя. Молодого человека обвиняют в убийстве его матери и бабушки, а также грабеже и краже.

Следствие установило, что 31 января 2019 года подросток, находясь в состоянии наркотического опьянения, поссорился с матерью. Женщина упрекнула сына в маргинальном образе жизни, после чего он начал наносить ей удары ножом.

После этого преступник взял топор и ударил свою жертву по голове. Свидетелем убийства стала бабушка, с которой молодой человек также расправился при помощи топора.

Совершив преступление, молодой человек скрылся, однако был задержан в кратчайшие сроки. Выяснилось, что в тот же день юноша возле своего дома вырвал у женщины из рук сумку, после чего проник в гараж к своему дяде и похитил мойку высокого давления, сварочный аппарат и шлифовальную машинку. Часть предметов он продал, другую отдал за долги.

Кроме того, установлено, что несколькими днями ранее подросток совершил нападение на девушку на железнодорожной станции «Инкерман». Преступник избил свою жертву и отнял у неё телефон с наушниками.

В ходе следствия молодой человек признал свою вину и пояснил, что осознавал совершаемые им действия. В ближайшее время дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает СКР.

Ранее News.ru писал, что Алексей Макеев, автор блога Alextime, приговорён в Мехико к 37 годам и 6 месяцам тюремного заключения за убийство. Кроме того, прокуратура штата Кинтана-Роо сообщает, что блогер должен будет выплатить семье погибшего 405 тысяч песо (около $22 000).