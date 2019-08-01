https://static.news.ru/photo/5a0229f4-b486-11e9-9ef8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Подозреваемый в нападении с топором в одном из офисов Санкт-Петербурга на двух человек арестован.

В настоящее время мужчине предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении на сайте СКР по Санкт-Петербургу.

По данным следствия, 30 июля подозреваемый 1971 года рождения, находясь в офисном помещении одной из организаций города, напал на двух местных жителей, нанеся одному не менее четырёх ударов, а другому — не менее двух ударов топором в область груди и туловища. Пострадавшие не погибли, так как им была своевременно оказана медицинская помощь.

В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц).

Ранее News.ru писал, что очевидцы опубликовали в Сети видео, на котором запечатлён мужчина в тельняшке, устроивший дебош в автобусе. По предварительной информации, инцидент произошёл в Новокузнецке в День Военно-морского флота.