https://static.news.ru/photo/98f6042c-a474-11e9-93e8-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

По подозрению в получении взятки в особо крупном размере задержан первый заместитель начальника Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД), филиала ОАО «РЖД».

Как сообщила пресс-служба Южного управления на транспорте Следственного комитета, замначальника СКЖД задержали в четверг, 11 июля. В его доме и служебном кабинете прошли обыски.

По данным следствия, он и замначальника управления по оперативной работе Кавказского района получили взятку в размере 1,5 млн рублей от представителя коммерческой организации. За «вознаграждение» они должны были обеспечить беспрепятственное продвижение поездов этой компании. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Как писал News.ru, 11 июля был задержан заместитель главы Пенсионного фонда России Алексей Иванов. Его подозревают в получении взятки.