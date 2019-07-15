https://static.news.ru/photo/2d7d2f7a-a6c9-11e9-916b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Tulitsa/CC BY-SA 4.0/commons.wikimedia.org

Основатель и председатель совета директоров группы компаний «Новый поток» Дмитрий Мазуров был задержан в аэропорту Шереметьево.

Представитель АО «Новый поток» сообщил, что он был задержан 13 июля по прилёту в Москву из зарубежной командировки. Мазурову предъявлено постановление о признании его подозреваемым по уголовному делу.

По данным газеты « Коммерсант », глава ГК «Новый поток» подозревается в хищении кредитных средств Сбербанка, Промсвязьбанка и Абсолют Банка на общую сумму более $3 млрд. Издание сообщает, что в понедельник, 15 июля, суд примет решение по избранию ему меры пресечения.

Отмечается, что Мазуров через ГК «Новый поток» владел Антипинским нефтеперерабатывающим заводом. В мае 2019 года из-за финансового кризиса НПЗ приостановил работу и перешёл под управление Сбербанка.

Ранее в пресс-службе Сбербанка заявили, что Антипинский НПЗ начнёт полноценную работу в конце июля. Завод в настоящее время проходит процедуру банкротства, писал News.ru.