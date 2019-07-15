Основатель и председатель совета директоров группы компаний «Новый поток» Дмитрий Мазуров был задержан в аэропорту Шереметьево.
Представитель АО «Новый поток» сообщил, что он был задержан 13 июля по прилёту в Москву из зарубежной командировки. Мазурову предъявлено постановление о признании его подозреваемым по уголовному делу.
По данным газеты «
Отмечается, что Мазуров через ГК «Новый поток» владел Антипинским нефтеперерабатывающим заводом. В мае 2019 года из-за финансового кризиса НПЗ приостановил работу и перешёл под управление Сбербанка.
Ранее в пресс-службе Сбербанка заявили, что Антипинский НПЗ начнёт полноценную работу в конце июля. Завод в настоящее время проходит процедуру банкротства, писал News.ru.