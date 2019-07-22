https://static.news.ru/photo/d3a9b766-ac81-11e9-88e6-fa163e074e61_1024.jpg Дмитрий Захарченко Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Мосгорсуд изменил приговор Ларисе Марчуковой, свидетелю по скандальному делу экс-полковника Дмитрия Захарченко, и отпустил её из-под стражи.

Один день под домашним арестом был приравнён к одному дню в колонии, а сутки под стражей посчитали, как полтора дня в колонии.

Наказание считать отбытым, Марчукову освободить из-под стражи в зале суда, — сказала судья.

Ранее Останкинский суд Москвы назначил Ларисе Марчуковой три года и три месяца колонии со штрафом 700 тысяч рублей. Женщину обвиняли в подстрекательстве и пособничестве в хищении денег вкладчиков Нота-банка. Её сестра Галина Марчукова экс-директор департамента финансового анализа Нота-Банка и была приговорена к трём годам и четырём месяцам лишения свободы по делу о хищении 350 млн рублей вкладчиков, писал News.ru