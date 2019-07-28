По подозрению в получении взятки в особо крупном размере задержана руководитель администрации Ленинского района, расположенного в восточном Крыму.
Речь может идти о Светлане Ивановой, которой глава полуострова Сергей Аксёнов в июле выразил недоверие, сообщили
По данным МВД, оперативники задокументировали факт получения женщиной 189 тысяч рублей. Взятку передал посредник директора строительной фирмы.
Согласно предварительной информации, деньги передавались за оказание покровительства предприятию при проведении ремонтных работ, — отметили в пресс-службе ведомства.
Следователи возбудили уголовное дело о получении взятки в крупном размере. За это чиновнице грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.
Ранее за взятку был задержан руководитель Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Пермскому краю Игорь Кожевников, писал News.ru. По данным следствия, Кожевников и экс-начальник одного из отделов службы в ноябре 2017 года и январе 2018 года получили взятки в сумме 550 тысяч рублей и 600 тысяч рублей.