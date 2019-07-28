https://static.news.ru/photo/c102df00-b129-11e9-8af0-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

По подозрению в получении взятки в особо крупном размере задержана руководитель администрации Ленинского района, расположенного в восточном Крыму.

Речь может идти о Светлане Ивановой, которой глава полуострова Сергей Аксёнов в июле выразил недоверие, сообщили РИА Новости источники в администрации.

По данным МВД, оперативники задокументировали факт получения женщиной 189 тысяч рублей. Взятку передал посредник директора строительной фирмы.

Согласно предварительной информации, деньги передавались за оказание покровительства предприятию при проведении ремонтных работ, — отметили в пресс-службе ведомства.

Следователи возбудили уголовное дело о получении взятки в крупном размере. За это чиновнице грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

Ранее за взятку был задержан руководитель Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Пермскому краю Игорь Кожевников, писал News.ru. По данным следствия, Кожевников и экс-начальник одного из отделов службы в ноябре 2017 года и январе 2018 года получили взятки в сумме 550 тысяч рублей и 600 тысяч рублей.