https://static.news.ru/photo/5546b8b0-b07d-11e9-93da-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Сотрудники полиции пришли с обыском в редакцию телеканала «Дождь», а его главному редактору Александре Перепеловой вручили повестку на допрос в Следственный комитет РФ по уголовному делу о воспрепятствовании работе избиркомов.

Сотрудники полиции пришли в редакцию телеканала «Дождь», — сообщили в эфире телеканала.

24 июля СКР возбудил уголовное дело о воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий. Ранее по этому делу допросили кандидатов в Мосгордуму Дмитрия Гудкова, Любовь Соболь, Юлию Галямину, Ивана Жданова.

Как писал News.ru, открыть прямой эфир «Дождя» для бесплатного просмотра на неопределённое время решило руководство телеканала. Архив программ будет доступен только по подписке. Открытый эфир доступен 26 июля на YouTube, в соцсетях Facebook, Twitter, «Одноклассники», Telegram, на платформе «Яндекс.ТВ», а также на самом сайте «Дождя».