Военный суд приговорил к 4,5 года колонии общего режима бывшего начальника департамента администрации президента России, ранее служившего в ФСБ. Кроме того, его обязали выплатить штраф в размере 250 тысяч рублей.
Как пишет газета «
По данным издания, осуждённый заключил сделку со следствием и сдал предполагаемую ОПГ, состоявшую из бывших и действующих высокопоставленных сотрудников ФСБ. По версии следствия, в неё, в частности, входил бывший замначальника управления «К» Дмитрий Фролов.
Как писал News.ru, двое следователей отделов СКР по городам Королёву и Мытищи задержаны по подозрению в получении взятки в размере 1,2 млн рублей.