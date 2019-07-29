https://static.news.ru/photo/5d559932-b1c1-11e9-94f9-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Военный суд приговорил к 4,5 года колонии общего режима бывшего начальника департамента администрации президента России, ранее служившего в ФСБ. Кроме того, его обязали выплатить штраф в размере 250 тысяч рублей.

Как пишет газета « Коммерсант », суд признал Михаила Горбатова виновным в мошенничестве. Сообщается, что в 2017 году бывший чиновник, работавший на тот момент в ФСБ, со своими подельниками обещали директору столичного ломбарда вернуть дорогостоящие вещи, изъятые правоохранителями в качестве вещдоков. За свои услуги они просили $100 тысяч.

По данным издания, осуждённый заключил сделку со следствием и сдал предполагаемую ОПГ, состоявшую из бывших и действующих высокопоставленных сотрудников ФСБ. По версии следствия, в неё, в частности, входил бывший замначальника управления «К» Дмитрий Фролов.

Как писал News.ru, двое следователей отделов СКР по городам Королёву и Мытищи задержаны по подозрению в получении взятки в размере 1,2 млн рублей.