https://static.news.ru/photo/87a84ee4-b817-11e9-a590-fa163e074e61_660.jpg Фото: News.Ykt.Ru/vk.com

Якутский городской суд приговорил бывшего генерального директора международного аэропорта Якутск Николая Местникова к девяти годам колонии строгого режима.

В пресс-службе Якутского горсуда сообщили, что приговор оказался мягче, чем требовала прокуратура. Обвинение просило для бывшего главы аэропорта 15 лет колонии. Кроме того, его обязали выплатить штраф в 400 млн рублей.

Как ранее писал News.ru, на коррупцию в аэропорту пожаловался Александр Синявский, который организовал в аэропорту пункты упаковки багажа. По словам мужчины, в 2014 году к нему обратился замдиректора воздушного узла Андрей Нолан и передал слова директора о том, что прибылью «надо делиться».

Следствие выяснило, что с сентября 2014 года по июнь 2018-го предприниматели, занимающиеся упаковкой багажа и уборкой аэропорта, передали Местникову 27 млн рублей за продление договоров аренды.

Сам Местников виновным себя не считает. Он заявил, что полученные от бизнесменов миллионы направлял на «благородные цели».