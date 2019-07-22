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Мосгорсуд изменил приговор экс-директору департамента финансового анализа Нота-банка Галине Марчуковой, которую арестовали по делу о крупном хищении.

Женщину освободили из под стражи после того, как подсчитали срок проведённый под домашним арестом. Галина Марчукова ранее была приговорена к трём годам и четырём месяцам лишения свободы по делу о хищении 350 млн рублей вкладчиков.

Ранее, 22 июля, Мосгорсуд изменил приговор её сестре Ларисе Марчуковой, свидетелю по скандальному делу экс-полковника Дмитрия Захарченко, и отпустил её из-под стражи. Один день под домашним арестом был приравнён к одному дню в колонии, а сутки под стражей посчитали, как полтора дня в колонии писал News.ru.