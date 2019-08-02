https://static.news.ru/photo/8cc32d0c-b50d-11e9-bb33-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Полицейские задержали бывшего генерального директора детского реабилитационного центра по подозрению в присвоении и растрате более миллиона рублей.

В Московской области сотрудниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Щёлковское» задержана бывший генеральный директор одного из детских реабилитационных центров, подозреваемая в присвоении и растрате денежных средств, — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Злоумышленница получала от клиентов деньги за предоставление услуг детям, имеющим глубокие нарушения слуха, а затем присваивала их. Всего она похитила более миллиона рублей.

Следователем МУ МВД России «Щёлковское» возбуждено уголовное дело по статье 160 УК РФ. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее News.ru писал, что генерального директора турфирмы в Кемерово приговорили к пяти годам тюрьмы за присвоение денег путешественников. По данным следствия, сотрудники организации заключили договоры оказания услуг и устные соглашения с клиентами, которым обещали предоставить бронирование, оплату и передачу выездных документов для осуществления турпоездок.