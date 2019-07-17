https://static.news.ru/photo/58664a62-a897-11e9-ab31-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Stefan Puchner/dpa/Global Look Press

Двое из семи сотрудников ФСБ, подозреваемых в разбое и хищении 136 млн рублей, признали вину. Дело рассматривается в Московском окружном военном суде.

Я написал явку с повинной, полностью признал вину, частично возместил вред, считаю содержание меня под стражей необъективным, тем более, я сотрудничаю со следствием, — цитирует РИА Новости оперативника управления «К» Артура Власова.

Второй из признавших вину — некий Маргиев, который находится под домашним арестом.

Подробности дела не разглашаются, но из оглашённых в суде материалов следует, что потерпевшим является некий Александр Юрманов, у которого обвиняемые отняли полученные по расписке в долг 136 млн рублей.

Если вина сотрудников ФСБ будет доказана, им грозит наказание до 15 лет лишения свободы со штрафом в размере одного миллиона рублей.

Ранее News.ru сообщал, что офицеры Службы по защите конституционного строя ФСБ задержаны по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, Сергей Богданов и Сергей Иванов требовали деньги с руководства Moscow Holiday Hotel за решение проблем с собственником здания.