В МАГАТЭ отреагировали на американский закон о запрете импорта урана из РФ Гросси: МАГАТЭ не получало информации о запрете на импорт урана из России

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Международное агентство по атомной энергии не получало информации о законопроекте США в связи с возможным запретом на импорт урана из России, заявил РИА Новости гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Американский лидер Джо Байден подписал соответствующий документ 14 мая.

Нет, на данный момент мы не получали никакой информации об этом, — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Белый дом 14 мая сообщил, что президент США Джо Байден подписал закон, «запрещающий импорт необлученного, низкообогащенного урана, произведенного в Российской Федерации или российской компанией». Сенат конгресса одобрил этот законопроект 30 апреля.

В документе сказано, что, несмотря на запрет, в исключительных случаях и при отсутствии других источников, закон разрешает закупки топлива до января 2028 года. В Белом доме считают, что принятая мера позволит Вашингтону избежать зависимости от российского урана в сфере ядерной энергетики.

Энергоэксперт Алексей Анпилогов, комментируя американский закон, отметил, что США не выполнят свой план об эмбарго на российский уран благодаря лазейкам в новом законе. По его словам, сейчас США не имеют собственных мощностей для производства обогащенного топлива.