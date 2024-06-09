Стало известно, сколько новых судов получит ВМФ России в этом году Замминистра промышленности Евтухов: ВМФ получит в 2024 году около 50 новых судов

Фото: МО РФ

Военно-морской флот России в 2024 году получит порядка 50 новых кораблей, сообщил статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов в эфире программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда». По его словам, в контексте наращивания темпа строительства плавсредств, речь идет не только о лодках, фрегатах, корветах и малых ракетных кораблях, но и обеспечивающих судах.

Даже сравнить 2023 и 2024 год. В 2023 мы передали флоту 32 корабля — понятно, что там не только боевые корабли, но и корабли снабжения и другие. На этот год порядка 50 запланировано. То есть мы наращиваем темпы, — сказал он.

Издание Asia Times ранее сообщило, что Военно-морские силы США активизируют усилия по оснащению флота гиперзвуковым оружием. По информации портала, таким образом Вашингтон хочет догнать Россию и Китай, которые пока лидируют в данной сфере с большим отрывом. В частности, страны уже протестировали гиперзвуковое оружие в бою.

Ранее СМИ писали, что Россия может поставить странам, противостоящим США и НАТО, сверхзвуковые крылатые ракеты П-700 «Гранит». Такой шаг станет ответом на отправку Украине западного дальнобойного оружия. Специалисты утверждают, что господству Соединенных Штатов и их союзников в этом случае придет конец.