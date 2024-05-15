Стало известно, как США «выкрутятся» без российского урана Энергетик Юшков: США заменят российский уран своим

Фото: Sina Schuldt/dpa/Global Look Press

США смогут заменить российский уран своим, сообщил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с NEWS.ru. По его словам, Штаты начали возрождать свое производство с 2022 года.

США прежде всего хотят у себя нарастить объем производства. Они явно начали возрождать свое производство обогащенного урана с 2022 года. После начала СВО они сразу ввели санкции, запрещающие поставку к ним из России нефти, нефтепродуктов, угля, газа, то есть, любых энергоносителей, кроме ядерного топлива, — сказал эксперт.

Он отметил, что уже тогда, когда встал вопрос об этих санкциях, США столкнулись с проблемой того, что сразу отказаться от российского обогащенного урана они не могут. Тогда Штаты и начали делать ставку на возрождение собственного производства. США направлены на импортозамещение

Ранее энергоэксперт Алексей Анпилогов заявил, что Соединенные Штаты не выполнят свой план об эмбарго на российский уран благодаря лазейкам в подписанном американским лидером Джо Байденом указе. По его словам, сейчас США не имеют собственных мощностей для производства обогащенного топлива.