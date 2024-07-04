Российские нефтяники сообщили о «тайном» изъятии активов Нефтяные компании обратились в Верховный суд из-за «тайного» изъятия активов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские нефтяные компании «КраунСити», «Синтэк-Ойл» и «Южный Урал» обратились в Верховный суд, пожаловавшись на изъятие активов по иску Генпрокуратуры к компании «Русь-Ойл» и бывшему владельцу банка «Югра» Алексею Хотину, пишет РБК. По их мнению, суды тайно изъяли активы 80 компаний, а их собственники не были уведомлены об этом.

В письме, с которым ознакомилось агентство, данные компании называют себя собственниками активов, а обращение в Верховный суд призвано предотвратить противоправные действия в отношении собственности. Виновными в данном процессе обозначены судьи московского региона.

Кроме того, представители компаний утверждают, что их лишили права на обжалование решений судов. Адвокат Павел Хлюстов отметил, что в течение полугода дело не направляется на кассацию, хотя для этого законом предусмотрен предельный срок — три дня. Агентство уточняет, что письмо, согласно данным от 3 июня, еще не было зарегистрировано в Верховном суде.

Ранее стало известно, что Евросоюз в рамках 14-го пакета санкций против России создал механизм, на основе которого европейские компании смогут судиться с российской стороной по делам о переходе иностранных активов во временное управление ведомствами РФ. Предприятия, которые лишились своего бизнеса в России, смогут требовать компенсацию ущерба.