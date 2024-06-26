Стало известно, какая страна наладила поставки алюминия в Россию Индия в апреле поставила почти 45 тысяч тонн алюминия в Россию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Индия весной совершила первую поставку алюминия в Россию, следует из данных индийской таможни. В апреле российские компании приобрели 44,8 тысячи тонн этого металла в необработанном виде на сумму $16,5 млн, передает РИА Новости.

Данная поставка стала первой с начала 2009 года. Более ранних сведений нет в открытом доступе. Россия, в свою очередь, является крупнейшим экспортером алюминия — по итогам 2023 года она заняла второе место в мире с показателем в $6,5 млрд.

Независимый эксперт в сфере промышленности Леонид Хазанов предположил, что приобретение крупной партии алюминия у Индии может быть обусловлено сложностями с покупкой металла на внутреннем рынке у одного или нескольких потребителей. Он пояснил, что предприятия в стране фактически «зажаты» между единственным производителем первичного алюминия РУСАЛом и сравнительно узким кругом заводов, выплавляющих вторичный алюминий.

Приобретение алюминия за границей — главным образом в странах Азии — позволяет им снизить свою зависимость от сбытовой политики российских производителей, — заключил он.

Также сообщалось, что в марте Евросоюз увеличил закупки в России железа, стали и алюминия. Это произошло из-за кратного роста спроса в Бельгии и Германии. Экспорт железа и стали в Европу повысился весной в 1,7 раза, до €328 млн, что случилось впервые с мая 2023 года.