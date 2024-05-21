Названа главная опасность глобального потепления для нефтепромышленности Reuters: повышение уровня океана может угрожать поставкам нефти

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Ключевые нефтяные порты могут оказаться затоплены из-за повышения уровня моря в результате таяния льдов разбухания океанов, сообщает Reuters со ссылкой на данные аналитического центра China Water Risk в новом докладе. Это может привести к нарушению глобальной торговли нефтью. Кроме того, будут затоплены прибрежные НПЗ и нефтехимические предприятия.

Как считают эксперты, к концу этого столетия уровень моря может подняться более чем на метр, а то и на два. Самыми уязвимыми перед глобальным потеплением окажутся расположенные в низинах терминалы. Так, под угрозой окажется до 42% глобального нефтяного эксперта из США, России, ОАЭ и Саудовской Аравии. Это коснется 45% поставок в Южную Корею, Китай, США и Нидерланды.

Ранее обозреватель польского издания Myśl Polska Анджей Щенсняк заявил, что украинская энергетическая система находится в руинах из-за ударов Вооруженных сил России. Отмечается, что атаки привели к дестабилизации энергетики страны.

В результате Киеву приходится делать выбор между отключением электроэнергии потребителям и прекращением ее импорта за рубеж. При этом отмечается, что для восстановления инфраструктуры Киеву потребуются сотни миллионов долларов, а также месяцы, если не годы.