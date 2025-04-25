На Западе заметили необычную активность на российских месторождениях нефти Bloomberg: Россия резко повысила буровую активность на нефтяных месторождениях

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Российские специалисты резко приступили к бурению новых нефтяных скважин на фоне возможного снятия некоторых санкций, наложенных Западом, а также предполагаемого пересмотра ограничений на добычу ресурса со стороны ОПЕК+, заявили журналисты Bloomberg. По их словам, наблюдаемая в настоящее время активность в этой сфере на треть превосходит темпы, которые демонстрировала РФ до начала кризиса на Украине.

Уровень буровой активности более чем на треть превышает довоенный и стал очередным подтверждением устойчивости российской нефтяной отрасли к западным санкциям, целью которых было лишить страну доступа к передовым технологиям и оборудованию и тем самым ограничить ее долгосрочные возможности по добыче нефти, — говорится в иностранном материале.

Ранее стало известно, что в ОПЕК+ намерены форсировать принятие решения об отмене ограничений и с мая этого года повысить допустимые ежесуточные объемы добычи нефти на 411 баррелей. В Москве и Эр-Рияде планируют нарастить объемы производства ресурса свыше ранее установленного плана в три раза — до 9,1 и 9,2 млн баррелей в сутки. Такая ситуация возможна из-за позитивных условий на рынке и положительных перспектив.