Китайская компания внезапно отказалась от участия в газовом проекте России «Коммерсант»: китайская компания Wison отказалась от участия в «Арктик СПГ-2»

Фото: Алексей Бабушкин/РИА Новости

Китайская компания Wison New Energies остановила участие в российском газовом проекте «Арктик СПГ-2», сообщает издание «Коммерсант». Представители компании подчеркнули, что они отказываются от работы в России и намерены не только прекратить все текущие проекты, но и немедленно остановить свое участие в новых. Отмечается, что Wison являлся одним из ключевых партнеров НОВАТЭКа, реализующего проект.

В заявлении компании утверждается, что Wison принял свое решение в целях заботы о стратегическом будущем. При этом ее представители гарантируют, что уход из России будет плавным. Так, по мнению независимого эксперта Александра Собко, модули для третьей линии «Арктик СПГ-2», заказанные у Wison, будут поставлены заказчику. Это обусловлено тем, что компания уже передала российской стороне два из четырех модулей.

Контракт с компанией Wison был подписан в 2019 году, посредником в заключении сделки выступила французская компания Technip. Китайская фирма известна тем, что занимается инженерными услугами и судостроением. В рамках работы над «Арктик СПГ-2» Wison должен был помогать НОВАТЭКу с возведением береговой электростанции для строящегося завода.

В конце мая 2024 года сообщалось, что из проекта «Арктик СПГ-2» могут выйти пять китайских компаний. Помимо Wison, в списке также указывались Bomesc Offshore Engineering, Cosco Shipping Heavy Industry, Penglai Jutal Offshore Engineering и Qingdao McDermott Wuchuan.