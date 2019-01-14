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Госдуму и «Охотный ряд» проверят из-за звонков с угрозами

Сергей Булкин/News.ru эксклюзивы

происшествия [ версия для печати ]

Московские спасатели получили звонки с информацией о минировании не только трёх столичных аэропортов, но также Государственной думы и торгового комплекса «Охотный ряд». Сейчас в центр Москвы, где находится здание российского парламента, выехала полиция и МЧС, сообщают источники News.ru.

По информации источников ТАСС, из «Охотного ряда» из-за угрозы взрыва эвакуировали 500 человек, это персонал и посетители. На месте также присутствуют сотрудники МВД и МЧС. Между тем в аэропортах эвакуация не проводится, сообщил ранее News.ru.


#москва #мчс #МВД #телефоны
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