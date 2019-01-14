Госдуму и «Охотный ряд» проверят из-за звонков с угрозами

https://news.ru/storage/news/79f53223c84f58f4bec12111a3119ce2/4ff19f0c-7716-4bb8-90bf-fe0a01123ac0_850.jpg Сергей Булкин/News.ru эксклюзивы

Московские спасатели получили звонки с информацией о минировании не только трёх столичных аэропортов, но также Государственной думы и торгового комплекса «Охотный ряд». Сейчас в центр Москвы, где находится здание российского парламента, выехала полиция и МЧС, сообщают источники News.ru.

По информации источников ТАСС, из «Охотного ряда» из-за угрозы взрыва эвакуировали 500 человек, это персонал и посетители. На месте также присутствуют сотрудники МВД и МЧС. Между тем в аэропортах эвакуация не проводится, сообщил ранее News.ru.