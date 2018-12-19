Золотые часы и царскую монету украли из квартиры в Москве

Старинные золотые часы и десять царских рублей монетой с изображением Николая II похитили из московской квартиры. Инцидент произошёл в Мерзляковском переулке.
В пресс-службе ГУ МВД по столице уточнили, что о краже в полицию заявила владелица квартиры. Она рассказала, что кроме часов и монеты пропали броши, золотые серьги с жемчугом и обручальные кольца.
«Женщина сообщила, что в последний раз видела пропавшие вещи два месяца назад», — уточнил источник в правоохранительных органах.
По его словам, за данный период в доме бывали соседи, массажист и соцработники, которые ухаживали за больным мужем пострадавшей.
В настоящее время сотрудники полиции составляют список украденного и определяют сумму ущерба, передаёт АГН «Москва».
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