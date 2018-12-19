USD  66.7454 EUR  75.7761
GOLD1,248 $   Brent56.49 $ Bitcoin3,872.98 $
МОСКВА-7°C17:17
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. происшествия

Золотые часы и царскую монету украли из квартиры в Москве

Сергей Булкин/News.ru

происшествия [ версия для печати ]

Старинные золотые часы и десять царских рублей монетой с изображением Николая II похитили из московской квартиры. Инцидент произошёл в Мерзляковском переулке.

В пресс-службе ГУ МВД по столице уточнили, что о краже в полицию заявила владелица квартиры. Она рассказала, что кроме часов и монеты пропали броши, золотые серьги с жемчугом и обручальные кольца.

«Женщина сообщила, что в последний раз видела пропавшие вещи два месяца назад», — уточнил источник в правоохранительных органах.

По его словам, за данный период в доме бывали соседи, массажист и соцработники, которые ухаживали за больным мужем пострадавшей.

В настоящее время сотрудники полиции составляют список украденного и определяют сумму ущерба, передаёт АГН «Москва».

Ранее News.ru писал, что три года лишения свободы каждому грозит двоим молодым людям, которые под покровом ночи украли букву «М» с крыши вестибюля московского метро. Зачем им потребовался такой странный трофей — загадка, однако сами злоумышленники уже задержаны.


#москва #кражи #воры
самое читаемое
шоу-бизнес
Гузеева повторила выходку Волочковой
в мире
Российский «Аллигатор» готовят к атаке на украинские средства ПВО

читайте также
происшествия 13:39, 16 декабря 2018
У московского пенсионера украли часы на 8,5 млн рублей
происшествия 08:59, 14 декабря 2018
Неизвестные расстреляли автомобиль москвича и украли его деньги
происшествия 14:35, 13 декабря 2018
Грабители связали девочку и украли норковую шубу в Москве
Лента новостей
в мире 17:16
Лидер ХАМАС может посетить Россию
общество 17:14
Совфед: западные фильмы делают из россиян бесполых существ
общество 17:09
Синоптики: москвичей ждёт необычная погода на Новый год
спорт 17:09
Футболист избил арбитра за красную карточку прямо на поле
технологии 17:06
VK: «Человек-паук» стала самой обсуждаемой игрой 2018 года
общество 17:01
ФАС оштрафовала Burger King в Москве
экономика 17:00
АСВ обнаружило «тетрадочные» вклады на 795 млн рублей
в мире 16:59
Украинские корабли готовятся вновь войти в Керченский пролив
в мире 16:59
Именем Дональда Трампа назвали «трусливую» амфибию
общество 16:57
МИД опроверг наращивание военных сил в Азовском море
общество 16:43
МВД: хакеры похитили у россиян миллионы с помощью SMS
спорт 16:43
Мутко предрекли будущее в футболе
в мире 16:42
США могут полностью вывести войска из Сирии
происшествия 16:40
Проводницу будут судить из-за погибшей пассажирки
происшествия 16:40
Женщина с грудным ребёнком попала под машину в Саратове
Другие новости
происшествия 16:40
Проводницу будут судить из-за погибшей пассажирки
происшествия 16:40
Женщина с грудным ребёнком попала под машину в Саратове
происшествия 16:23
Самолёт в Татарстане пытался взлететь и замёрз
происшествия 14:18
Трупы в столичном онкоцентре назвали невостребованными
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top