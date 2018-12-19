Золотые часы и царскую монету украли из квартиры в Москве

https://news.ru/storage/news/cc1df56b8b1a32023829a9a0a3551ebb/f237ff7b-3f62-44cb-bee9-99f613fe5a15_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Старинные золотые часы и десять царских рублей монетой с изображением Николая II похитили из московской квартиры. Инцидент произошёл в Мерзляковском переулке.

В пресс-службе ГУ МВД по столице уточнили, что о краже в полицию заявила владелица квартиры. Она рассказала, что кроме часов и монеты пропали броши, золотые серьги с жемчугом и обручальные кольца.

«Женщина сообщила, что в последний раз видела пропавшие вещи два месяца назад», — уточнил источник в правоохранительных органах.

По его словам, за данный период в доме бывали соседи, массажист и соцработники, которые ухаживали за больным мужем пострадавшей.

В настоящее время сотрудники полиции составляют список украденного и определяют сумму ущерба, передаёт АГН «Москва».

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