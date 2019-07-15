https://static.news.ru/photo/b123ee10-a712-11e9-ac9a-fa163e074e61_1024.jpg Элина Бабичева Фото: vk.com/elinababich

29-летняя Элина Бабичева была хорошим, отзывчивым и трудолюбивом человеком, вела здоровый образ жизни. Об этом рассказали знакомые и коллеги девушки, которая скончалась на массажном столе в одном из медицинских центров Москвы.

По их словам, Бабичева любила посещать салоны красоты, ходила в них часто. Она сделала себе пластику носа, увеличила и скорректировала губы, прошла процедуры чистки, пилинга и шлифовки лица.

Одна из знакомых девушки считает, что смерть стала следствием ошибки работников салона. Она отметила, что Бабичева не злоупотребляла услугами косметологов, передаёт « Москва 24 ».

Ранее News.ru писал, что Бабичева скончалась на массажном столе перед процедурой. По предварительной информации, у девушки случился приступ.