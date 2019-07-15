Элина Бабичева Фото: vk.com/elinababich

29-летняя Элина Бабичева была хорошим, отзывчивым и трудолюбивом человеком, вела здоровый образ жизни. Об этом рассказали знакомые и коллеги девушки, которая скончалась на массажном столе в одном из медицинских центров Москвы.

По их словам, Бабичева любила посещать салоны красоты, ходила в них часто. Она сделала себе пластику носа, увеличила и скорректировала губы, прошла процедуры чистки, пилинга и шлифовки лица.

Одна из знакомых девушки считает, что смерть стала следствием ошибки работников салона. Она отметила, что Бабичева не злоупотребляла услугами косметологов, передаёт «Москва 24».

Ранее News.ru писал, что Бабичева скончалась на массажном столе перед процедурой. По предварительной информации, у девушки случился приступ.

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