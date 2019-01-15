Злоумышленники напали на магазин на востоке Москвы

https://news.ru/storage/news/612dd6fc9f9a5a750d89ec1cabb2d580/33ba8625-6f42-4c7f-8b51-0e6c974773ac_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Сотрудники столичной полиции разыскивают двух преступников, которые совершили разбойное нападение на продуктовый магазин. Инцидент произошёл в торговой точке, расположенной в 29 доме по Вешняковской улице на востоке столицы.

Как стало известно News.ru, злоумышленники пытались вынести из магазина товар. Когда сотрудники попытались им помешать, один из них распылил в лицо охраннику перцовый баллончик.

После этого нападавшие скрылись.

Ранее News.ru писал, что иностранный гражданин был задержан в столице Республики Башкортостан. Его обвиняют в разбойном нападении и изнасиловании местной жительницы.