Злоумышленники напали на магазин на востоке Москвы

Сотрудники столичной полиции разыскивают двух преступников, которые совершили разбойное нападение на продуктовый магазин. Инцидент произошёл в торговой точке, расположенной в 29 доме по Вешняковской улице на востоке столицы.
Как стало известно News.ru, злоумышленники пытались вынести из магазина товар. Когда сотрудники попытались им помешать, один из них распылил в лицо охраннику перцовый баллончик.
После этого нападавшие скрылись.
Ранее News.ru писал, что иностранный гражданин был задержан в столице Республики Башкортостан. Его обвиняют в разбойном нападении и изнасиловании местной жительницы.