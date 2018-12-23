Злоумышленник ранил сторожа «Братеевской поймы»

https://news.ru/storage/news/cde59df9ebed00e0a6430aa4fb32214f/366efcc6-c662-4249-bf08-5ba18d890208_850.jpg Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Сотрудники полиции задержали мужчину, ранившего ножом в сердце сторожа парка «Братеевская пойма» на юге Москвы. Об этом рассказали в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Сообщение о ножевом ранении на улице Братеевской, 24, корпус 2, поступило в полицию 22 декабря в 4:44 мск. Прибывшие на место стражи порядка обнаружили возле указанного дома 19-летнего сторожа парка с проникающим ранением грудной клетки. Наряд полиции вызвал пострадавшему скорую помощь, которая доставила его в больницу, передаёт АГН «Москва».

Полицейские установили, что инцидент произошёл в 4:10 мск, когда злоумышленник в ходе конфликта похожим на нож предметом ранил молодого человека и скрылся. Но уже через час на улице Алма-Атинская подозреваемого поймали. Им оказался безработный мужчина 1971 года рождения. На задержанного заведено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Как писал News.ru, в начале декабря житель столицы с ножом набросился на соседа. Причиной конфликта стала громкая музыка.