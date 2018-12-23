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Злоумышленник ранил сторожа «Братеевской поймы»

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Сотрудники полиции задержали мужчину, ранившего ножом в сердце сторожа парка «Братеевская пойма» на юге Москвы. Об этом рассказали в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Сообщение о ножевом ранении на улице Братеевской, 24, корпус 2, поступило в полицию 22 декабря в 4:44 мск. Прибывшие на место стражи порядка обнаружили возле указанного дома 19-летнего сторожа парка с проникающим ранением грудной клетки. Наряд полиции вызвал пострадавшему скорую помощь, которая доставила его в больницу, передаёт АГН «Москва».

Полицейские установили, что инцидент произошёл в 4:10 мск, когда злоумышленник в ходе конфликта похожим на нож предметом ранил молодого человека и скрылся. Но уже через час на улице Алма-Атинская подозреваемого поймали. Им оказался безработный мужчина 1971 года рождения. На задержанного заведено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Как писал News.ru, в начале декабря житель столицы с ножом набросился на соседа. Причиной конфликта стала громкая музыка.


#москва #полиция #нож #ранение
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