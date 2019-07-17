https://static.news.ru/photo/7886a0cc-a88c-11e9-9055-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Олег Смыслов/РИА Новости

Экспертам удалось восстановить стёртые видео с регистраторов надзирателей исправительной колонии № 1 в Ярославской области. Юристы передали кадры журналистам.

На записи, опубликованной « Новой газетой », можно наблюдать избиение заключённых дубинками, протаскивание их по коридорам, а также «класс воспитательной работы». Кроме того, камеры сняли доклад помощника начальника ИК руководителям.

По словам бывшего арестанта учреждения Руслана Вахапова, осужденный Андрей Иванов жаловался на то, что в администрации не выдают его личные вещи. Сотрудники ФСИН захотели решить конфликт силой, однако сокамерники встали на защиту.

Другой заключённый Джошгун Абдулаев должен был выйти на свободу на следующий день, поэтому он посчитал, что его не станут бить. Он пытался отвлечь внимание надзирателей на себя, пытаясь причинить вред собственному здоровью.

Работники ИК всё равно вытащили Иванова и отвели в «класс воспитательной работы». Также они выволокли Абдулаева и протащили по ступенькам.

Позже силовики отчиталась перед своим начальством о том, что заключённые спрятали лезвие. Избиение они объяснили тем, что арестанты не вышли из камеры по требованию.

Одна из работниц учреждения заметила, что Абдулаев должен освободиться на следующий день, а он избит.

Выходили же с синей жопой — и ничего, — ответил дежурный помощник начальника колонии Игорь Забодалов.

Местный УФСИН на своём сайте сообщил, что по данному факту проводится служебная проверка. Все её материалы будут направлены в следственные органы.