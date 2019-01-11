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СК: Журналисты из России погибли в ЦАР от рук грабителей

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Погибшие в Центральноафриканской Республике российские журналисты подверглись ночному нападению.

По данным Следственного комитета, российским журналистам Орхану Джемалю, Кириллу Радченко и Александру Расторгуеву поступило предложение от интернет-проекта «Центр управления расследованиями» снять в ЦАР документальный фильм за вознаграждение в $20 тысяч. Несмотря на то, что республика входит в десятку опаснейших стран мира, охрана россиянам предоставлена не была. По прибытии в столицу ЦАР Банги, они должны были встретиться там с координатором по имени Мартин. Однако, журналисты приехали туда на два дня раньше, чем планировали, и встреча не состоялась. В кафе они наняли водителем местного жителя Бьенвеню Доувокама, который отвёз их в город Сибю.

«На посту на выезде из этого города центральноафриканские военнослужащие предлагали им переночевать в населенном пункте и предупреждали об опасности ночной поездки, однако россияне, сославшись на нехватку времени, все же отправились в путь», — сообщают в ведомстве.

На 24-м километре пути их остановили бандиты, потребовали отдать всю технику и личные вещи. После отказа журналистов расстреляли. Водителю удалось скрыться.

Ранее News.ru писал о том, что Федеральное агентство новостей (ФАН) обратилось к Следственному комитету РФ с просьбой провести всестороннее объективное расследование убийства российских журналистов в Центральноафриканской Республике (ЦАР).


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