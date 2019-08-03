Корреспондентку «Ведомостей» и члена Профсоюза журналистов Елену Вавину, задержанную во время освещения протестной акции в Москве, отпустили из ОВД Новогиреево. Силовики ограничились переписыванием её данных и сведений из пресс-карты.
Меня выпустили, но в отделении ещё 19 человек из моего автозака, у одного перелом руки, — написала Вавина в
Как писал News.ru, Вавину задержали на Пушкинской площади в Москве. Это произошло несмотря на то, что она предъявила силовикам пресс-карту и редакционное задание.
Как сообщил глава Союза журналистов России Владимир Соловьёв, во время несогласованной акции в центре столицы всего задержаниям подверглись шесть сотрудников СМИ.