https://static.news.ru/photo/78cc707c-b5fa-11e9-b3b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Корреспондентку «Ведомостей» и члена Профсоюза журналистов Елену Вавину, задержанную во время освещения протестной акции в Москве, отпустили из ОВД Новогиреево. Силовики ограничились переписыванием её данных и сведений из пресс-карты.

Меня выпустили, но в отделении ещё 19 человек из моего автозака, у одного перелом руки, — написала Вавина в Facebook .

Как писал News.ru, Вавину задержали на Пушкинской площади в Москве. Это произошло несмотря на то, что она предъявила силовикам пресс-карту и редакционное задание.

Как сообщил глава Союза журналистов России Владимир Соловьёв, во время несогласованной акции в центре столицы всего задержаниям подверглись шесть сотрудников СМИ.