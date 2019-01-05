Жителю Североморска переломали кости

https://news.ru/storage/news/e4a51168ab17771dfce266cf3d879a74/fb1b4041-023d-45c2-818c-237081767516_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Житель города Североморска Мурманской области обратился за помощью к медикам после избиения. На мужчину напал злоумышленник и нанёс ему несколько телесных повреждений. Потасовка произошла во время ссоры.

Подозреваемого почти сразу задержали, им оказался 26-летний молодой человек. Врачи констатировали у пострадавшего несколько переломов и ушибов, пишут «Невские новости».

Теперь «бойцу» грозит до трёх лет тюремного заключения. По данным правоохранителей, до драки он к уголовной ответственности не привлекался.

Ранее News.ru сообщал про избиение лечащего врача трёхлетнего Владислава Шестакова. На женщину напали возле больницы в Иркутске.

Медик наблюдает за состоянием тяжелобольного мальчика. У пациента диагностировали нейробластому забрюшинного пространства четвёртой степени. Глава государства Владимир Путин во время пресс-конференции обещал помочь семье с перевозкой сына в Москву. Позже медики сообщили, что Владислав нетранспортабелен.