Жителю Североморска переломали кости

Житель города Североморска Мурманской области обратился за помощью к медикам после избиения. На мужчину напал злоумышленник и нанёс ему несколько телесных повреждений. Потасовка произошла во время ссоры.
Подозреваемого почти сразу задержали, им оказался 26-летний молодой человек. Врачи констатировали у пострадавшего несколько переломов и ушибов, пишут «Невские новости».
Теперь «бойцу» грозит до трёх лет тюремного заключения. По данным правоохранителей, до драки он к уголовной ответственности не привлекался.
Ранее News.ru сообщал про избиение лечащего врача трёхлетнего Владислава Шестакова. На женщину напали возле больницы в Иркутске.
Медик наблюдает за состоянием тяжелобольного мальчика. У пациента диагностировали нейробластому забрюшинного пространства четвёртой степени. Глава государства Владимир Путин во время пресс-конференции обещал помочь семье с перевозкой сына в Москву. Позже медики сообщили, что Владислав нетранспортабелен.