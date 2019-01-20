Жителя Омска зарезали из-за желания «вызвать девочек»

https://news.ru/storage/news/bfdbd1210885d337e6f1915992808c20/3b210eb4-ac40-4b31-bf4c-745cc709de1d_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Следователи Омска расследуют дело об убийстве местного жителя. Мужчину зарезал знакомый во время застолья.

Жертвой расправы стал 39-летний гражданин. Конфликт разгорелся после предложения погибшего продолжить отдых и «вызвать девочек». Потерпевший попросил хозяина дома оплатить визит женщин.

Владелец жилища — он же фигурант — от такой идеи наотрез отказался и выпроводил соседа, пишет «СуперОмск». Через некоторое время изгнанный товарищ задержанного вернулся, принялся колотить в дверь и проситься обратно.

Подозреваемый вышел с ножом в руке и ударил нетрезвого приятеля в бедро. Клинок повредил артерию. Раненый мужчина скончался от потери крови.

«Сам подозреваемый заявил, что хотел просто попугать гостя и случайно воткнул в него нож. Однако, как установили эксперты, лезвие вошло в ногу на 15 сантиметров. Так что на случайность это не похоже», — рассказала сотрудник регионального СК РФ Лариса Болдинова.

Ранее News.ru сообщал про убийство жителя Омска. Но злоумышленник обвинил во всём инопланетян. Якобы пришельцы подбросили ему в квартиру тело покойника.