https://static.news.ru/photo/da5f7754-afaf-11e9-a587-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Andrey Arkusha/Global Look Press

Суд в Мордовии вынес приговор жительнице Саранска по уголовной статье о надругательстве над государственной символикой. Она сожгла в костре российский триколор и выложила видео процесса в Instagram.

Суд назначил ей наказание в виде шести месяцев ограничения свободы, — говорится в сообщении на сайте прокуратуры республики.

Подсудимая своей вины не признала. Она настаивала на том, что это был не настоящий флаг, а сувенир.

Инцидент произошёл в середине января. Видео, на котором девушка кладёт в костёр небольших размеров триколор, распространили местные СМИ. Позже ролик удалили из общего доступа.

Ранее News.ru писал, что в Удмуртии задержали подозреваемого в осквернении свыше 40 надгробных плит и крестов на кладбище села Красногорское. Злоумышленником оказался 40-летний местный житель, инвалид 2-й группы с детства. Мужчина совершил преступление, находясь в состоянии алкогольного опьянения.