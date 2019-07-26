Суд в Мордовии вынес приговор жительнице Саранска по уголовной статье о надругательстве над государственной символикой. Она сожгла в костре российский триколор и выложила видео процесса в Instagram.
Суд назначил ей наказание в виде шести месяцев ограничения свободы, — говорится в сообщении на сайте прокуратуры республики.
Подсудимая своей вины не признала. Она настаивала на том, что это был не настоящий флаг, а сувенир.
Инцидент произошёл в середине января. Видео, на котором девушка кладёт в костёр небольших размеров триколор, распространили местные СМИ. Позже ролик удалили из общего доступа.
Ранее News.ru писал, что в Удмуртии задержали подозреваемого в осквернении свыше 40 надгробных плит и крестов на кладбище села Красногорское. Злоумышленником оказался 40-летний местный житель, инвалид 2-й группы с детства. Мужчина совершил преступление, находясь в состоянии алкогольного опьянения.