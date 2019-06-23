https://static.news.ru/photo/ad96c3da-95ba-11e9-83d1-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Спасатели извлекли из Волги тело 28-летней женщины, которая утонула в результате столкновения катера и лодки в Самаре.

По данным ГУ МЧС по региону, инцидент произошёл 21 июня в Промышленном районе города. На катере «Сильвер», предположительно, находились два человека, а на лодке «Казанка», которая затонула, — пять.

Согласно предварительной информации, пассажиры «Казанки» были в состоянии алкогольного опьянения. Трое из них получили травмы, а ещё одна девушка пропала без вести.

Газета « Комсомольская правда » также сообщила, что после аварии пропала известная самарская певица Юлия Гольдина.

Ранее News.ru писал, что лобовое столкновение грузового автомобиля Iveco и легковушки Toyota Corolla привело к гибели трёх человек. Все они скончались на месте. Инцидент произошёл на 58-м километре федеральной автодороги Екатеринбург — Тюмень.