Спасатели извлекли из Волги тело 28-летней женщины, которая утонула в результате столкновения катера и лодки в Самаре.
По данным ГУ МЧС по региону, инцидент произошёл 21 июня в Промышленном районе города. На катере «Сильвер», предположительно, находились два человека, а на лодке «Казанка», которая затонула, — пять.
Согласно предварительной информации, пассажиры «Казанки» были в состоянии алкогольного опьянения. Трое из них получили травмы, а ещё одна девушка пропала без вести.
Газета «
Ранее News.ru писал, что лобовое столкновение грузового автомобиля Iveco и легковушки Toyota Corolla привело к гибели трёх человек. Все они скончались на месте. Инцидент произошёл на 58-м километре федеральной автодороги Екатеринбург — Тюмень.