https://static.news.ru/photo/375435dc-9e47-11e9-a2a7-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Жительница деревни Новожёлтиково, расположенной в Сергиево-Посадском районе Московской области, заявила, что сотрудник полиции изнасиловал её в служебном автомобиле. Евгения Григорьева написала заявление в Следственный комитет, по факту случившегося проводится проверка.

Женщина рассказала, что силовики задержали её в состоянии алкогольного опьянения 26 июня, когда она возвращалась домой. Полицейские доставили задержанную в отдел города Хотьково. Через некоторое время туда приехал её муж.

Сотрудники полиции, которых, по словам пострадавшей, зовут Александр и Алексей, заявили, что не хотят составлять протокол, и предложили отвезти супругов домой. По дороге пара начала ссорится. Силовики предложили мужчине отправиться домой на такси, а Григорьеву обещали доставить самостоятельно.

После того, как мужчина уехал, Александр изнасиловал его жену. При этом его напарник Алексей наблюдал за процессом совершения преступления. Вслед за этим полицейские отвезли женщину домой. О случившемся она рассказала мужу только утром.

Григорьева сообщила, что неизвестные лица предлагали ей сначала 200, а потом 800 тысяч рублей за отзыв заявления. По её словам, в случае отказа они обещали отдать деньги следователю, чтобы он развалил дело. При этом собеседники женщины указали на то, что у одного из полицейских есть жена и двое детей.

Супруг пострадавшей не уверен в том, что дело получит ход, передаёт « Альтернативная газета ».

Ранее News.ru писал, что Всеволожский суд Ленинградской области арестовал Адила Атамурадова. Он подозревается в изнасиловании собственной дочери.