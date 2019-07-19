https://static.news.ru/photo/3f4d9886-aadc-11e9-9705-fa163e074e61_1024.jpg Фото: салют.дт.мвд.рф

Прокуратура Краснодарского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении земельного участка, принадлежащего санаторию МВД РФ «Салют». Пятерых фигурантов обвинили в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, с 1 октября 2015 года по 28 сентября 2017 года жители города Сочи подготовили документы, с помощью которых завладели частью территории учреждения. Площадь похищенного участка составила 1,7 тысячи кв. м.

Преступники зарегистрировали землю в границах федеральной собственности и реализовали её третьим лицам. В результате государству был причинён ущерб на сумму 11,6 млн рублей, передаёт « Российская газета ».

Ранее News.ru писал, что владелец ООО «ВИП-Стройинжиниринг» Сергей Дегтярёв арестован по обвинению в мошенничестве при строительстве объектов оборонного завода в Нижнем Новгороде. Предполагаемый ущерб оценивается в почти 250 млн рублей.